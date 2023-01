"Hanno speso 28 milioni per De Ketelaere": così Sarri su cosa manca per crescere come il Milan

MilanNews.it

Cosa manca alla Lazio per crescere come il Milan? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Maurizio Sarri, allenatore della Lazio che alla vigilia del match contro il Milan - gara valida per l'ultima giornata del girone d'andata - ha risposto così: “Datti una risposta. Il Milan è una squadra fortissima, ha preso giovani forti. E poi ha potuto spendere 28 milioni per De Ketelaere, significa che la loro è una difficoltà sostenibile. Hanno fatto un percorso straordinario, sono cresciuti, la società è intervenuta per migliorare la squadre. Erano in declino, in 3 anni hanno risollevato la squadra, ma non è solo una questione economica”.