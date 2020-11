Hauge, che impatto nel mondo Milan: ha la media di un gol ogni 30'

Tra gli acquisti rossoneri della scorsa estate che, sin qui, hanno avuto un impatto importante non si può non citare Jens-Petter Hauge. L'attaccante norvegese, arrivato dal Bødo Glimt, non ha messo spesso piede in campo ma quando l'ha fatto è risultato spesso decisivo. Nei 61' minuti totali tra Serie A e Europa League con la maglia rossonera, Hauge ha segnato due reti che portano la sua media ad un gol ogni 30 minuti. 5, invece, le sue presenze in rossonero sino a questo punto.