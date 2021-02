Hauge: "Ho scelto il Milan anche per la giovane età della squadra, ci sono tanti ragazzi agli inizi come me"

Jens Petter Hauge, intervistato da Kicker.de, è tornato sul suo trasferimento in rossonero, sostenendo quanto sia stata importante l'età media della squadra nella sua scelta: "E' uno dei motivi per cui ho deciso di firmare con il Milan, perché ci sono tanti ragazzi come me che sono agli inizi delle loro carriere e che vogliono migliorare ogni giorno. Il calcio che giochiamo qui è perfetto per me, è veloce, offensivo e dominante".