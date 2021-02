Hauge su Ibrahimovic: "Mi dà consigli su tutta la linea, ha aspettative alte anche in allenamento"

Jens Petter Hauge, intervistato da Kickder.de, ha raccontato cosa significa avere Zlatan Ibrahimovic come compagno di squadra: "Anche in allenamento ha aspettative molto alte, è fantastico avere la possibilità di imparare da lui ogni giorno. Mi parla a lungo e mi dà consigli. Come gioca lui, come giochiamo noi e come posso giocare io, come lavoro col pallone e senza".