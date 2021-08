Hauge va all'Eintracht: in caso di riscatto il Milan farà una plusvalenza di almeno 9 milioni

Se ne parlava già da diverso tempo della cessione di Jens Petter Hauge, ed ecco che è arrivata. Poco fa il Milan ha comunicato in maniera ufficiale di aver ceduto il norvegese all’Eintracht di Francoforte. La formula della cessione prevede un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Qualora a giugno 2022 il club tedesco riscattasse Hauge, i rossoneri farebbero una plusvalenza di almeno 9 milioni di euro. Un anno fa l’esterno offensivo era stato pagato dal Diavolo 4,2 milioni, mentre se dovesse essere riscattato il Milan ne incasserebbe 12. Considerando anche l’ammortamento di un anno, la plusvalenza che verrebbe fuori supererebbe i 9 milioni. Nel caso in cui invece la cessione definitiva venisse messa a bilancio per la prossima stagione, la plusvalenza supererebbe i 10 milioni.