Hellas Verona-Milan 0-1. Il Giornale: "Torna il corto muso"

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Oggi alle 11:30News
di Enrico Ferrazzi

L'edizione odierna de Il Giornale titola così stamattina per commentare la vittoria di ieri del Milan in casa dell'Hellas Verona per 1-0: "Torna il corto muso". Ai rossoneri è bastato un gol di Rabiot per espugnare il Bentegodi, tornare al secondo posto in classifica a pari punti con il Napoli e allungare a +8 sul quinto posto. La qualificazione alla prossima Champions League è dunque sempre più vicina. 

Il Milan ha trovato un altro successo di corto muso, l'ennesimo in questa Serie A: considerando i Top-5 campionati europei, solamente il Napoli (14) ha vinto più gare con un gol di scarto in questa annata rispetto al Milan (13). In particolare, i rossoneri sono quelli che hanno vinto il maggior numero di volte per 1-0 (8).