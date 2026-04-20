Hellas Verona-Milan 0-1. Il Giornale: "Torna il corto muso"
MilanNews.it
L'edizione odierna de Il Giornale titola così stamattina per commentare la vittoria di ieri del Milan in casa dell'Hellas Verona per 1-0: "Torna il corto muso". Ai rossoneri è bastato un gol di Rabiot per espugnare il Bentegodi, tornare al secondo posto in classifica a pari punti con il Napoli e allungare a +8 sul quinto posto. La qualificazione alla prossima Champions League è dunque sempre più vicina.
Il Milan ha trovato un altro successo di corto muso, l'ennesimo in questa Serie A: considerando i Top-5 campionati europei, solamente il Napoli (14) ha vinto più gare con un gol di scarto in questa annata rispetto al Milan (13). In particolare, i rossoneri sono quelli che hanno vinto il maggior numero di volte per 1-0 (8).
Pubblicità
News
Bucchioni sul 'caso' Leao: "Si continua a dire che resterà, ma se arriva l’offerta giusta l’idea è quella di valutare"
Le più lette
1 Ravezzani: "Il vero tema del declino Milan non è tanto il mercato, quanto l’eclissi totale di Pulisic e Leao"
3 Villas-Boas su Leao: "Come talento non è secondo a nessuno. Mi auguro sia protagonista al Mondiale"
Primo Piano
Casa Milan, aprite le orecchie: basta diversificazione, avanti con l'ambizione. No ai Musah, Nkunku e via discorrendo. Sì ai Goretzka e i Bernardo Silva
Milan, altra vittoria di corto muso: tre passi verso la Champions. Ma l'attacco resta un problema enorme
Luca SerafiniPreoccupa più il futuro del presente. Chi la dice una parola su Allegri? Intanto è già iniziata l'epurazione alla cieca...
Come si dice? Non bisogna gettare il bambino con l'acqua sporca. Certo, ma prima o poi quest'acqua sporca va buttata
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com