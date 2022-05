Hellas Verona-Milan, ecco tutte le statistiche pre-partita

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

STATISTICHE SULLE PARTITE

Il Milan si appresta a giocare una partita fondamentale per la 36a giornata di Serie A. In questo turno, complice l'imminente finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo tra Inter e Juventus, le principali antagoniste per la corsa scudetto hanno già giocato, quindi il Milan scenderà in campo avendo già un quadro ben definito della situazione: venerdì l'Inter ha battuto l'Empoli per 4-2, mentre la Juventus è caduta in casa del Genoa al 96' (2-1 il finale).

Il Napoli invece, ieri pomeriggio ha battuto per 1-0 il Torino. La classifica dice quindi che l'Inter è davanti con 78 punti, il Milan è a 77 ma deve giocare stasera, il Napoli è a quota 73, mentre la Juventus resta ferma a 69.

Si gioca il giorno 8 maggio: storicamente come data ha delle statistiche molto migliorabili, visto che sarà la 14ma partita giocata in questo giorno e nei 13 precedenti si è vinto solo 3 volte, con 4 pareggi e 6 sconfitte. L'ultimo precedente risale al 2013, quando il Milan si impose a Pescara con un 4-0 firmato Balotelli (doppietta di cui un gol su rigore), Muntari e Flamini. Per trovare un'altra vittoria bisogna andare indietro di più di 50 anni, quando il Milan vinse 1-0 in casa contro la Lazio, era il 1960 e segnò Bean al minuto 88. Tra le due partite citate, altri 7 incontri, con 4 pareggi e 3 sconfitte, l'ultima delle quali fu lo scontro scudetto del 2005 contro la Juventus, quando Trezeguet infilò di testa un assist di Del Piero in rovesciata. Nel 1974 ci fu la sconfitta in finale di Coppa delle Coppe contro il Magdeburgo per 2-0.

L'avversario dei rossoneri, il Verona di Tudor, non è affatto un cliente facile, e il luogo evoca molti ricordi negativi, al punto da essere stato soprannominato "la fatal Verona", per quanto accaduto nel 1973 e nel 1990. Sarà ad ogni modo la sfida n.76 tra il Milan e gli scaligeri, la n.38 a Verona. Finora il bilancio è molto in equilibrio: 12 vittorie rossonere, 12 pareggi e 13 sconfitte. Le ultime due sfide hanno visto il Milan vincere: 2-0 nella scorsa stagione, con le reti di Krunic e Dalot, e 1-0 nella stagione 2019-2020, con gol di Piatek su rigore. L'ultima sconfitta è datata dicembre 2017, un 3-0 firmato Caracciolo, Kean e Bessa, che arrivò 4 giorni dopo il 3-0 che il Milan inflisse al Verona in Coppa Italia, con gol di Suso, Romagnoli e Cutrone, a testimonianza della natura ondivaga di quel Milan, capace di vincere bene e perdere male con chiunque a poche ore di distanza. Nel 1990 il Milan perse 2-1, con gol di Simone e reti di Sotomayor e Pellegrini per il Verona nella ripresa. Il Milan di Sacchi finì in 8, con Lo Bello che fece fuori in 8 minuti tra l'83mo e il 90' Rijkaard, Van Basten e Costacurta. Nel 1973 il Milan si presentava a Verona per l'ultima giornata, in vantaggio di un punto sulla Juventus, ma cadde per 5-3 mentre la Juve vinceva a Roma per 2-1 contro la Roma con gol decisivo di Cuccureddu a 3 minuti dalla fine, sorpassando i rossoneri e strappando lo Scudetto.

La vittoria rossonera più larga a Verona risale a più di 100 anni fa, era il 1913 e il Milan vinse per 3-0 con gol di Rizzi e doppietta di Van Hege.

La sconfitta più larga invece è un 5-1 che il Verona rifilò al Milan, era il 1924 (per il Milan segnò Savelli il gol del vantaggio).

In due occasioni il Milan ribaltò un risultato sfavorevole a fine primo tempo: nel 1978 da 0-1 a 2-1 (autorete di Bet e reti di Bigon e Buriani per il Milan), e nel 2002, sempre da 0-1 a 2-1, in quell'occasione vantaggio di Mutu e reti nella ripresa di Inzaghi e Pirlo.

Il Verona fu capace di ribaltare in 3 occasioni: nel 1957, da 2-1 a 3-4, nel 1990 come detto prima, e l'ultima volta nel 2016, quando Pazzini e Siligardi al 95' ribaltarono il vantaggio iniziale di Menez al 21'.

Sono state 7 le espulsioni a giocatori del Milan a Verona, 3 delle quali in uno stesso giorno. L'ultimo a essere espulso fu Calabria nell'1-0 del 2019, ma al 95'.

Prima di lui, Suso, nello 0-3 del 2017, sempre nel recupero.

Per il Verona invece 3 le espulsioni casalinghe, in una occasione il Verona riuscì a non perdere. L'ultima volta fu nel 2019 (1-0 per il Milan) con Stepinski espulso al 21'.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Sono 6 i giocatori che hanno esordito in un Verona vs Milan: Baresi (23/04/1978), Valori (22/01/1984), Cambiaghi, Donà e Jordan (23/08/1981), Rebic (15/09/2019).

Sono 4 i giocatori ad avere giocato a Verona per l'ultima presenza: Rizzi (27/04/1913), Sogliano (06/04/1974), Valori (22/01/1984, unica presenza), Josè Mari (28/04/2002).

Soltanto 2 giocatori hanno trovato la loro prima rete in Verona vs Milan: Turini (06/04/1974), Andrea Poli (24/08/2013).

Sono 7 invece i giocatori ad avere segnato il loro ultimo gol a Verona: Rizzi (27/04/1913), Sormani (01/02/1970), Rosato (20/05/1973), Turini (06/04/1974, unico gol), Serena (18/05/1983), Krunic e Dalot (07/03/2021).

Soltanto 3 giocatori sono riusciti a siglare doppiette in casa del Verona: furono Van Hege, Rivera e Honda.

Per Pioli sarà la quinta sfida contro il Verona: 3 giocate in casa e solo una in trasferta, vinta 2-0 la scorsa stagione. In casa invece una vittoria e 2 pareggi.

Arbitra Doveri di Roma: sarà la 25ma volta che dirigerà il Milan, non ci sono precedenti con il Verona. In questa stagione Doveri ha arbitrato il Milan in 3 occasioni, conclusesi tutte e 3 in parità contro Juventus (1-1) e Torino (0-0) in trasferta e contro l'Inter (1-1) in casa.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)