Hernan Crespo compie 46 anni: gli auguri del Milan sui social

Nato in Argentina il 5 luglio 1945, Hernan Crespo compie oggi 46 anni. L’attuale allenatore del San Paolo ha legato una stagione della sua carriera calcistica ai colori rossoneri: era l’anno 2004/2005. Per Crespo 40 presenze totali in rossonero e 17 gol, con le cocenti delusioni dello scudetto perso nelle ultime giornate in favore della Juventus, e soprattutto, dell’amarissima finale di Champions League di Instabul, partita in cui segnò 2 reti. Crespo ha giocato tanto in Italia fra Parma, Lazio, Inter e Genoa. La nostra redazione augura al campione argentino tanti auguri di buon compleanno.