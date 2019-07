Hernández e la 19: un numero dal gusto dolce-amaro

Dopo Piatek, nella prossima stagione a vestire la maglia numero 19 sarà Theo Hernández, terzino spagnolo arrivato dal Real Madrid. Un’eredità non facile da sopportare, perché nelle ultime due stagioni il numero 19 per i tifosi rossoneri ha significato gioia e dolori. Gioia naturalmente proprio per Piatek, il bomber polacco ha stupido tutti, realizzando dei gol fantastici e fondamentali, ma anche dolore, perché è stata la maglia di Leonardo Bonucci. Capitano del Milan cinese, che ha fatto poi ritorno alla Juventus dopo solo un anno a San Siro. Un numero importante quello sulle spalle di Theo, che dovrà impegnarsi per proseguire l’eredità lasciatagli da Piatek.