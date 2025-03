Hernanes: "Il Milan è quella squadra che sembra che ha tutto per far bene, ma è sbilanciata"

Hernanes, ex centrocampista di Lazio e Juve, dagli studi di Sportitalia parla del momento negativo del Milan, con Conceiçao che non è riuscito ancora a trovare una quadra, tra scelte di formazione e prestazioni. Queste le sue dichiarazioni:

“Il Milan è quella squadra che sembra che ha tutto per far bene, o comunque essere in una situazione migliore. Però secondo me mancano delle componenti importanti. Quando hai giocatori favolosi, che a volte sono gestiti male, a volte non possono giocare tutti. Questo crea problemi. Perché sei forte ma sei in panchina, cominciano i pensieri… Quando subentri non hai continuità… Poi in altri settori mancano giocatori dello stesso livello. È una situazione difficile perché sembra che si può fare di più ma la squadra secondo me è sbilanciata”.