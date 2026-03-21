Hernanes: "Il Milan ha fatto due passi falsi, ora deve ripartire"

Hernanes: "Il Milan ha fatto due passi falsi, ora deve ripartire"MilanNews.it
Oggi alle 17:03News
di Manuel Del Vecchio

Hernanes, ex centrocampista, è ospite come di consueto negli studi di DAZN per Milan-Torino. Le sue parole:

Il Milan ora è terzo, deve rimontare e riandare su:

Bisogna ripartire, ha fatto due passi falsi. Ora tocca guardare non solo in avanti, prima avevano questo lusso, ora bisogna dare subito una risposta”.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Nkunku, Gimenez. All. Massimiliano Allegri.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlašić; Simeone, Zapata. A disp.: Israel, Siviero; Biraghi, Lazaro, Marianucci, Maripán, Nkounkou; Anjorin, Casadei, Ilić, İlkhan, Tameze; Adams, Kulenović. All.: Roberto D'Aversa.

Arbitro: Fourneau di Roma 1.