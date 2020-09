Il futuro di Lazar Samardzic, accostato nei mesi scorsi anche al Milan, non sarà molto probabilmente all'Hertha Berlino, ma potrebbe comunque essere ancora in Germania: come riporta gianlucadimarzio.com, infatti, sul giocatore c'è in pole il Lipsia. Attenzione però anche al Barcellona e al Bayern Monaco che restano anche loro sulle tracce del giovane trequartista.