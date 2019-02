Higuain: "Al Milan mesi difficili ma non sento che il mio livello si sia abbassato"

Intervistato da Sky Sports, Gonzalo Higuain ha parlato della sua esperienza al Milan, conclusasi con l'addio a gennaio: "Ci sono stati mesi più difficili al Milan, ma non sento che il mio livello si sia abbassato in rossonero. Dopo la stagione da record al Napoli è difficile convivere con il paragone. Dopo sei anni in Italia, ho raggiunto molti obiettivi".