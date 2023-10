"Ho chiesto ad Helena di sposarmi: mi ha detto no. Quando l'ho vista volevo sembrare figo, ma lei mi ignorava": Ibra racconta della compagna

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic, leggenda rossonera e mondiale, è stato ospite del giornalista britannico Piers Morgan, per l’ormai famoso format “Piers Morgan Uncensored”.

La moglie Helena, 11 anni più grande di Ibra: “Ho visto questa ragazza bionda, ero nella mia Ferrari e volevo sembrare figo. Ma anche lei aveva una macchina notevole. Ci siamo parcheggiati, io cercavo di atteggiarmi ma lei mi ignorava totalmente. Non era quello che volevo. Quando ero giovane erano timido, non mi sentivo come ora. Da dove vengo io c’erano altri tipi di ragazze, quindi quando sono arrivato in città e ho visto tutte queste ragazze bionde… Wow. Quando ho visto Elena ho pensato fosse davvero bella, ma mi ignorava. Non era ok. Conoscevo un suo amico e le mandavo dei messaggi, ma mi ignorava. Ma non ho mollato, e quando non ti arrendi ce la fai. Alla fine ho avuto una possibilità. La cosa divertente è che nel primo messaggio che le ho inviato ho scritto un messaggio mi sono firmato “the one with the Red one”. Quello con la Ferrari. Sapeva che ero io. Lei mi ha risposto “with the black one”, perché la sua macchina era nera. Da qui abbiamo iniziato a parlare e conoscerci, ma sono 11 anni più piccolo di lei. Quindi mi vedeva come un ragazzino immaturo. Era elegante, sapeva cosa faceva e cosa voleva. Ci siamo frequentati per due anni. Poi quando mi sono trasferito in Italia le ho detto che era il momento di metterci insieme, se non avessimo provato non lo avremmo mai saputo. Ha avuto tanta pazienza con me, io ero giovane e scatenato. Ma anche a causa dell’età è qui con me ora. È stata più matura, paziente. Oppure ha visto un investimento in me (ride, ndr)”.

Ha pensato che avrebbe potuto domare la bestia: “Può essere, la differenza di età ha fatto la differenza. Poi inizi a conoscerti. Ogni tot di tempo cresci, cambi”.

Però non sei sposato: “No, perché non voglio perdere il 50% delle mie cose (scoppia a ridere, ndr). Sto scherzando, sto scherzando. Seriamente, le ho chiesto di sposarmi. Ma mi ha detto di no (ride, ndr). È forte, eh? È successo un paio di anni fa. Le ho detto: “Dopo 20 anni meriti di diventare mia sposa”, mi ha detto: “Non ho bisogno di sposarti per stare con te”. È forte, molto forte”.

Come ti sei sentito? “Se fai una cosa del genere guadagni ancora più rispetto da parte mia, non ho bisogno di vincere ogni volta”.

Glielo chiederai nuovamente? “No. Ha avuto la sua occasione, non ne avrà un’altra (ride, ndr). Ma ha avuto due figli da me, è una cosa ancora più importante che essere sposati”.