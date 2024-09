Ho un video del post partita, ma non posso pubblicarlo. Quindi ve lo racconto qui

Il derby di ieri sera lo avranno visto più o meno tutti i milanisi. E alla fine c'è poco da dire se non grande prestazione, grande vittoria e fare i complimenti a Paulo Fonseca per il coraggio dimostrato tra scelte e messa in pratica. Insomma: tante cose che ci diremo e che leggerete nei prossimi giorni. C'è una cosa del derby che, però, va per forza di cose sottolineata, perché forse sfuggita alle telecamere e che, attenzione, mette fine a tante delle critiche rimaste sul Milan, dopo aver cancellato, per il momento, quelle su un inizio di stagione horror.

Il protagonista

Ho sul mio cellulare, infatti, un video girato al fischio finale del derby. Per motivi di regolamento della Lega Serie A, però, non posso pubblicarlo sui social e, dunque, mi tocca raccontarvelo con le parole. Il protagonista è Rafael Leao, certamente non tra i migliori in campo dei rossoneri nel derby e tra i più criticati in assoluto in questo inizio di stagione, tanto che è stato messo in discussione il suo attaccamento alla causa milanista. Ecco, questo video mette forse fine a tante illazioni. Ve lo racconto.



Il racconto

Al triplice fischio di Mariani, Leao, che era giò in piedi da un paio di minuti davanti alla panchina di Fonseca, scatta verso la Curva Sud cominciando a saltare e ad esultare con veemenza. Poi corre ad abbracciare Abraham, che stava esultando con la stessa verve del portoghese. I due continuano: esultanza sfrenata di Abraham, Leao lo imita mostrando gli attributi all'accorrente Torriani. Poi, il 10, va a salutare uno per uno: prima Fofana, poi Thiaw, poi strattona Chukwueze e lo alza di peso per portarlo sotto la Curva, a cui rivolge altri pugni di giubilo per la vittoria. Poi di nuovo abbracci: con Pulisic, con Okafor, con Emerson Royal. Infine ancora uno sguardo alla Curva, con le braccia al cielo e i pugni stretti per la felicità. Si parlava di scintilla, quindi occhio a cosa può succedere dopo questa vittoria. E non solo nel mio video.