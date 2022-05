Hoeness ferma i sogni di Lewandowski: "Resterà al 100% al Bayern Monaco"

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Presidente onorario del Bayern Monaco, Uli Hoeness, ha detto no all'addio di Robert Lewandowski al club bavarese. Grande obiettivo del Barcellona, dove il polacco che ha il contratto in scadenza nell'estate del 2023 non disdegnerebbe certo andare, al portale BR Hoeness è stato chiaro. "Garantisco al 100 per 100 che Lewandowski resterà il prossimo anno qui al Bayern Monaco. Ha un contratto ed è molto semplice: resta".