Hubner su Maldini: "Pensavo scherzasse quando mi chiese la maglia"

Dario Hubner, ex attaccante della Serie A, ha parlato ai microfoni di TMW Radio dei ricordi personali con i difensori dell'epoca: "Prima di un Brescia-Milan, all'ingresso, Maldini mi chiese la maglia. Pensavo mi prendesse in giro, mi sembrava assurdo, ma rimane un orgoglio per me. Tempo fa i difensori erano tutti bravi, ogni domenica ti giravi e c'era uno tra Nesta, Cannavaro, Samuel, Thuram o lo stesso Maldini. Nesta spiccava perché non te lo sentivi dietro, ma ogni volta c'era e ti portava via la palla".