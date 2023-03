I ballottaggi di Tuttosport: Krunic-Diaz e Florenzi-Saelemaekers

MilanNews.it

L'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina propone la sua versione sulla probabile formazione che Stefano Pioli potrebbe schierare domenica sera al Maradona contro il Napoli. I dubbi principali sono sulla trequarti dove un posto se lo giocano Rade Krunic e Brahim Diaz ma anche sull'out di destra dove sono salite le quotazioni di Alessandro Florenzi al posto di Alexis Saelemaekers. In difesa Kjaer sembra in vantaggio su Malick Thiaw.