I derby di Leao: tutti i numeri del 10 rossonero contro l'Inter

Quello di domenica sarà il derby non solo del Milan, ma anche di Rafael Leao, che si ritrova a dover nuovamente zittire una marea di critiche che gli sono state mosse contro dopo la prestazione deludente in Champions League contro il Liverpool.

A 48 ore dalla stracittadina contro l'Inter, La Gazzetta dello Sport ha riproposto i numeri del 10 del Milan contro i nerazzurri, mettendo in evidenza un dato piuttosto sconcertante, quello delle sconfitte. In 15 partite, infatti, Leao con la maglia del Milan è riuscito a vincere in tre e pareggiare in 2, perdendone addirittura 10.

Anche i contributi fra gol ed assist non sono eccitanti, visto che in 1051, Leao ha messo a segno solo 3 gol e 2 assist. Che la partita di domenica possa rappresentare essere dunque la svolta, non solo per lui ma per tutto il Milan.