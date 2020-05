I giocatori più subentrati in campionato: Leao 11 ingressi in 21 presenze

In attesa della ripresa della Serie A, Opta ha analizzato una curiosa statistica: quella relativa ai giocatori più subentrati sin qui in campionato. A comandare questa speciale classifica, in particolare, figura Santander del Bologna con 16 ingressi dalla panchina in 20 presenze. Il primo per il Milan, invece, è l'attaccante Leao che piazzatosi al 14° posto è subentrato 11 volte in 21 presenze.