I numeri di Pobega nella gara contro il Milan: il migliore nei duelli aerei per i granata

Uno degli uomini più attesi nella gara di domenica sera tra Torino e Milan era senza dubbio Tommaso Pobega, centrocampista granata in prestito dal Milan. Nella prossima stagione è possibile che il calciatore possa tornare alla casa madre. Vediamo i suoi numeri. Una gara in cui Pobega è stato meno appariscente di altre occasioni in fase offensiva e ha messo in atto una partita più di sacrificio. Secondo i dati whoscored.com, ha fatto registrare il 70% dei passaggi andati a buon fine ma soprattutto si è reso protagonista di 5 duelli aerei vinti, il migliore in questa statistica per i granata. Pobega ha toccato il pallone 37 volte ed è rimasto in campo per 83 minuti. La sua prestazione è stata anche parzialmente condizionata dal giallo rimediato al 31' del primo tempo.