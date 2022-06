I numeri di Tommaso Pobega con la maglia del Torino

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tommaso Pobega tornerà a Milanello nel corso di mese del luglio per giocarsi le sue chance con mister Pioli, dopo un anno molto positivo con la maglia del Torino. Nel corso della stagione, il calciatore di proprietà rossonera ha indossato per 33 volte la divisa granata trovando il gol 4 volte, tutte in campionato. Per lui anche 3 assist messi a referto. Nei 2.237 minuti giocati anche un numero abbastanza elevato di cartellini gialli: 11 totali.