I numeri incoronano Leao simbolo del Milan: in Europa è secondo per dribbling riusciti

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Se scudetto sarà, uno degli eroi del Milan sarà Rafael Leao. I numeri dicono molto in questo senso - sottolinea il Corriere dello Sport analizzandone la stagione - visto che il capocannoniere della squadra, con 10 centri in campionato (13 in stagione), a cui ha aggiunto 7 assist. Inoltre, nel 2022, considerando i cinque principali campionati europei, soltanto Saint-Maximin del Newcastle, con 65, vanta più dribbling riusciti del portoghse, arrivato a quota 57.

Un occhio di riguardo. Ma le cifre non dicono tutto: il suo impatto nel gioco del Milan va anche oltre. Basti pensare al fatto che la sua sola presenza condiziona gli avversari, costretti a piazzargli addosso un uomo con determinate caratteristiche di velocità e rapidità, e pure a studiare meccanismi per non lasciarlo sempre in uno contro uno. Difficile trovare un altro giocatore nel nostro campionato in grado di fare una simile differenza.