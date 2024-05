I ricavi della nuova Champions League: maggiore importanza alla partecipazione e ai risultati

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere della Sera riferisce che la nuova Champions League avrà un montepremi da 2,5 miliardi di euro, ben 500 milioni in più rispetto alla versione precedente. Ma quanto incasseranno le squadre? Per quanto riguarda le italiane, la semplice partecipazione alla fase a gruppi porterà 50-55 milioni di euro a Inter, Milan, Juventus, Atalanta, mentre incasserà qualcosa in meno il Bologna, che da new entry sconta il ranking storico.

A questa cifra si aggiungeranno poi altri milioni per i risultati (2 milioni per ogni vittoria nella fase a gironi), il botteghino e i ricchi bonus delle sponsorizzazioni. Con la nuova formula, scrive il CorSera, "è cambiato il sistema di distribuzione alle 36 squadre, che darà maggiore importanza alla partecipazione (dal 25%al 27,5%) e ai risultati (dal 30% al 37,5%), mentre market pool e ranking storico verranno accorpati e ridotti (dal 45% al 35%)".