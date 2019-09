I risultati del pomeriggio, Dzeko segna nel recupero e la Roma scavalca il Milan

Vittoria in zona Cesarini per la Roma che grazie ad un gol di Dzeko al minuto 94 batte per 2-1 il Bologna e scavalca dunque il Milan in classifica. Agile vittoria per il Napoli che batte per 4 ad 1 un inerme Lecce, da registrare la doppietta di Llorente. 3-0 invece per il Sassuolo ai danni della SPAL e sconfitta per il Torino contro la Sampdoria per 1-0, i granata che affronteranno il Milan giovedì 26.