I risultati della domenica. Oggi si chiude con il botto il 31° turno

In arichivio la domenica di Serie A Enilive, con il 31° turno di campionato che si esaurirà con il gran finale. Dopo un weekend di sfide cruciali sia in chiave salvezza che in chiave Europa, oggi si chiude il programma con una partita cruciale per la corsa scudetto. Il Napoli di Antonio Conte sfida al Dall'Ara il Bologna di Vincenzo Italiano. Gli azzurri con una vittoria si porterebbero a -1 dall'Inter capolista; i felsinei con i tre punti scavalcherebbero l'Atalanta per il terzo posto solitario. Risultati e programma.

Si riporta di seguito il programma della 31esima giornata di Serie A:

04/04/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Udinese 1-0

05/04/2025 Sabato 15.00 Monza-Como 1-3

05/04/2025 Sabato 18.00 Parma-Inter 2-2

05/04/2025 Sabato 20.45 Milan-Fiorentina 2-2

06/04/2025 Domenica 12.30 Lecce-Venezia 1-1

06/04/2025 Domenica 15.00 Empoli-Cagliari 0-0

06/04/2025 Domenica 15.00 Torino-Hellas Verona 1-1

06/04/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio 0-1

06/04/2025 Domenica 20.45 Roma-Juventus 1-1

07/04/2025 Lunedì 20.45 Bologna-Napoli (DAZN)