I tifosi australiani potranno incontrare i campioni del Milan: nella serata di Perth Meet&Greet in hotel con anche Theo

Come appreso dalla redazione di Milannews.it, dopo gli eventi di marketing della mattinata australiana (che hanno visto impegnati Rejinders, Tomori, Loftus, Okafor, Jovic, Kalulu, Adli, Thiaw) e la conferenza del pre-partita di mister Daniele Bonera e del capitano Davide Calabria, nel pomeriggio di Perth (ore 15:00) è iniziato l'allenamento dei rossoneri; in Australia sono 9 ore in avanti rispetto all'Italia.

Dopo la seduta, ci sarà l'incontro tra Daniele Bonera e Davide Calabria con il governo locale e, successivamente, il meet e greet in hotel con protagonisti Musah, Theo, Sportiello e Pobega.

I CONVOCATI PER MILAN-ROMA IN AUSTRALIA

È appena andata in archivio la Serie A 2023/24, ma per finire la stagione - a livello di impegni di campo - manca ancora una gara. Siamo alla vigilia della partenza per l'Australia, dove i rossoneri affronteranno la Roma in amichevole. Appuntamento a Perth, fischio d'inizio venerdì 31 maggio alle 13.00 italiane (le 19.00 locali) all'Optus Stadium.

Questo l'elenco dei giocatori convocati:

PORTIERI: Nava, Sportiello, Torriani.

DIFENSORI: Bartesaghi, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Jiménez, Simić, Terracciano, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Adli, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Reijnders, Zeroli.

ATTACCANTI: Giroud, Jović, Okafor.

Allenatore: Daniele Bonera