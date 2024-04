I tifosi chiedono Conte, ma il salentino non è nei piani del Milan. Marchetti: "Per la panchina rossonera a noi non risultano nomi italiani"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento domenicale con 'Campo Aperto' andato in onda su SkySport 24, il giornalista Luca Marchetti ha parlato del futuro della panchina del Milan soffermandosi in modo particolare sui nomi che potrebbero sostituire Stefano Pioli nella prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni.

"In questo momento per la panchina del Milan a noi non risultano nomi italiani. Antonio Conte no, Maurizio Sarri no, De Zerbi neanche. Da quello che abbiamo capito noi il profilo è internazionale. Quindi sicuramente nella lista dei candidati c'è Lopetegui, che è stato già in qualche modo valutato dalla parte tecnica, quindi da Moncada e dal suo staff in maniera positiva, quindi sicuramente il suo nome verrà proposto a Cardinale. Ha raggiunto anche un discreto gradimento. C'è anche un'offerta del West Ham per Lopetegui che vuole però il Milan, e quindi non accetterà fino a che non avrà la possibilità di allenare il Diavolo, anche a cifre inferiori rispetto a quelle che potrebbe guadagnare a Londra. Siccome la scelta finale la farà Cardinale, però, a noi non risulta che ci sia uno più avanti rispetto agli altri. Di sicuro non è stato scelto già Lopetegui come alleantore, e sicuramente non sarà l'unico che sarà sul tavolo".