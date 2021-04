I tifosi del Liverpool contro la Superlega: "Via dalla Kop. Non sosteniamo un club avido"

Oltre allo Spirit of Shankly anche altre associazioni di tifosi hanno deciso di scendere in guerra contro il Liverpool dopo la decisione del club di aderire, come membro fondatore, alla Superlega. Sul profilo twitter di Spions Kop 1906 infatti leggiamo che i tifosi sono pronti a svuotare la Kop, il cuore del tifo Reds, dai propri colori e dalle proprie bandiere: “Noi, insieme ad altri gruppi della Kop rimuoveremo le nostre bandiere dal settore Riteniamo di non poter dare più sostegno a un club che pone l’avidità finanziaria al di sopra dell’integrità del gioco”.