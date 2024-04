I tifosi del Milan votano Leao come MVP rossonero del mese di marzo 2024

vedi letture

Un crescendo continuo, partita dopo partita, in un mese costellato di sole vittorie. Tra i quattro grandi protagonisti del marzo rossonero il migliore - scelto dai tifosi su acmilan.com - è stato Rafael Leão: è il portoghese, infatti, l'MVP del mese. Per lui si tratta del secondo premio conquistato in questa stagione, dopo quello ottenuto a settembre.

Marzo è stato il mese in cui Rafa ha superato la doppia cifra, tra tutte le competizioni, per gol - 11 con le bellissime reti sui campi di Slavia Praga e Fiorentina - e assist (sempre quota 11, tra la doppia sfida ai cechi e i Viola). Numeri importanti in prestazioni che sono state superiori, per qualità e quantità. Sempre decisivo, sempre in grado di incidere positivamente nei destini della squadra. È salito il livello del Milan, è salito il livello di Leão.

Nel mese in cui l'inverno diventa primavera, Rafa ha vissuto anche un momento importante della sua quinquennale storia rossonera, tagliando il traguardo delle 200 presenze con la maglia del Milan. Cifra tonda, importante, che certifica ancora di più la sua centralità come punto di riferimento. Un mese in cui il nostro numero 10 ha fatto parlare di sé anche fuori dal campo, con il polsino regalatogli da uno dei Pulcini del nostro Settore Giovanile.

È già accaduto, negli ultimi anni, che il rendimento dell'attaccante portoghese salisse con il passare dei mesi. Qualcosa che è proprio dei grandi campioni, capaci di salire di livello col passare della stagione, al crescere della posta in palio delle singole partite. Ed è questo che Leão si è confermato una volta di più a marzo: un campione. Un leader, un trascinatore, capace di cambiare le partite in qualsiasi momento. E di contribuire, con gol e assist, alle vittorie rossonere. Bravo Rafa!