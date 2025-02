I tifosi rossoneri votano Pulisic come MVP di Empoli-Milan

Il Milan conquista una vittoria importante contro l'Empoli con un netto 2-0, grazie a una prestazione straordinaria di Christian Pulisic. Entrato nella ripresa, il numero 11 rossonero ha cambiato il volto della partita con due assist decisivi, dimostrando ancora una volta il suo valore in campo. La sua visione di gioco e precisione nei passaggi hanno fatto la differenza, portando il Milan a un successo meritato.

Pulisic ha illuminato la scena al 68' con un assist perfetto per il colpo di testa vincente di Rafael Leão, sbloccando il risultato. Non contento, al 76' ha servito un altro assist impeccabile per Santiago Gimenez, che ha chiuso la partita con un tiro preciso. La sua capacità di creare occasioni da gol è stata fondamentale per il successo rossonero, mettendo in difficoltà la difesa avversaria con la sua rapidità e intelligenza tattica.

Con 11 passaggi precisi e 2 assist, Chris ha dimostrato di essere un elemento chiave per il Milan. La sua prestazione è stata una delle migliori della stagione, confermando il suo ruolo cruciale nella squadra. La sua abilità nel fornire assist e la sua presenza costante in attacco hanno reso la vita difficile agli avversari, consolidando la sua importanza nel gruppo.

Con il 45% dei voti espressi dai tifosi rossoneri su AC Milan Official App, ha superato nella corsa al premio di MVP altri tre protagonisti del Castellani: Santiago Gimenez, Kyle Walker e Rafael Leão. Una prestazione eccezionale che lascia ben sperare per i prossimi impegni. Bravo Christian, continua così!