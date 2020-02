I tifosi viola non dimenticano Pioli: "Verrà accolto bene"

Stefano Pioli ha lasciato un ottimo ricordo a Firenze, non soltanto nello spogliatoio ma anche nel cuore dei tifosi della Fiorentina. Ecco perché - come riporta La Gazzetta dello Sport - sabato verrà applaudito dal pubblico del Franchi. "Al di là dell’aspetto professionale - afferma Filippo Pucci, presidente del Centro di coordinamento viola club - Pioli si è fatto apprezzare prima di tutto come uomo. Ecco perché Firenze lo saluterà come merita". Gli fa eco Federico De Sinopoli, presidente dell’Associazione tifosi fiorentini: "Credo che verrà accolto bene - ha dichiarato sempre alla Gazzetta - la persona non è in discussione".