I tifosi vogliono lo Scudetto, Tomori li fomenta: "Anche noi"

A margine dell'evento di inaugurazione del nuovo Flagship store di via Dante, il difensore del Milan Fikayo Tomori è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it per parlare dei più caldi temi d'attualità legati alla formazione rossonera, dalla prima settimana di allenamento sino all'arrivo, prossimo all'ufficialità, di Alvaro Morata. Queste le sue dichiarazioni.

Come sta cambiando il Milan con Fonseca?

"Si abbiamo cambiato molto. Ovviamente l'allenatore. Abbiamo nuove idee, un bel clima. Stiamo lavorando bene, duro e siamo eccitati adesso".

Tanto entusiasmo, i tifosi vi hanno cheisto lo Scudetto

"Sisi anche noi lo vogliamo. Il nuovo store è bello, non solo per i tifosi ma anche per noi, perché sappiamo che abbiamo tanti tifosi che vogliono stare vicino a noi, e questo store è un altro modo per esserlo".