Iachini a MN: "Krunic centrocampista importante, può arrivare al gol e servire assist"

Giuseppe Iachini, intervistato da MilanNews.it, ha parlato di Krunic e della sua evoluzione nel ruolo di interno di centrocampo: "Krunic è un centrocampista importante, messo a fare la mezz'ala è cresciuto tanto, può arrivare al gol, può imbucare, può mettere la palla gol. Sono due acquisti importanti, essendo ancora giovani possono avere dei margini di crescita, però arrivano già con una buona dose di esperienza e di personalità nonostante la giovane età. Quando sono andato via eravamo salvi, con questi ragazzi stavo facendo un bellissimo lavoro, anche di valorizzazione, sono felice per loro. Bennacer doveva trovare ancora una sua collocazione e in quel ruolo lì si è espresso alla grande".