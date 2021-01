Ibra, 1.5 gol a partita in questa Serie A: nessuno come lui

Ibrahimovic ha segnato in media 1.5 gol a partita in questa Serie A (12 reti in 8 presenze), record in stagione nei top-5 campionati europei (secondo Lewandowski con 1.4). Ibra ha superato il bottino di gol ottenuto nello scorso campionato con il Milan (12 contro 10), giocando 10 partite in meno (18 a 8); inoltre, il campione svedese ha raggiunto e superato Marco Di Vaio al 30º posto nella classifica dei migliori marcatori nella storia della Serie A (144 reti).