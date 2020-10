Ibra, 19 anni fa i precedenti contro il Celtic: era al debutto con l'Ajax

Zlatan Ibrahimovic ha affrontato il Celtic soltanto in due occasioni, risalente al lontanissimo agosto 2001, quando era ancora diciannovenne. Lo svedese, appena arrivato all'Ajax, debuttò proprio nei preliminari di Coppa UEFA contro gli scozzesi, subentrando a gara in corso ad Amsterdam. Fu un esordio sfortunato, con i Lancieri che persero per 3-1. Al ritorno gli olandesi vinsero 1-0 al Celtic Park, ma ad avanzare nella competizione furono gli uomini di Martin O'Neill. Tra le loro fila, sia all'andata che al ritorno, ci fu Neil Lennon, attuale tecnico degli scozzesi.