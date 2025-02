Ibra a ESPN Mexico: "Gimenez è un killer, quando entra in area fa gol"

Nel post gara di Milan-Hellas Verona, gara vinta dai rossoneri 1-0 grazie al primo gol a San Siro di Santiago Gimenez, il Senior Advisor rossonero Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di ESPN Mexico. Queste le sue parole.

Che impatto ha avuto Gimenez?

"Ha avuto un grande impatto, in campo e fuori. Adesso ha fatto il secondo gol nella seconda partita in campionato. Sta bene ed è felice: lo stiamo aiutando a fare il meglio possibile. La squadra lo aiuta e lui aiuta la squadra"

Come attaccante, Gimenez ha toccato tre palloni: una grande efficacia...

"Oggi ha fatto due tiri in porta, due gol: uno fuori gioco e l'altro di testa. È un killer, quando entra in area fa gol. Questo è Gimenez, deve stare in area pronto, avere pazienza e aspettare i momenti che arrivano. Deve utilizzare le sue qualità in area ma anche fuori area gioca bene"

Sull'amore di San Siro per Gimenez:

"L'atmosfera è bella. Hanno accolto Gimenez a braccia aperte e hanno una grande carica non solo per lui ma per tutta la squadra. Se lui continua a fare bene è sulla buona strada"