Ibra: "A gennaio il Milan voleva un accordo più lungo, ho chiesto io un contratto breve per vedere come stavo"

Zlatan Ibrahimovic, intervistato da Sky Sport, è tornato sul contratto di sei mesi firmato a gennaio, rivelando di aver voluto lui un accordo così breve per testarsi dopo gli anni ai LA Galaxy: "Quando sono arrivato 6 mesi fa il Milan voleva un contratto più lungo, ma per essere onesto con me stesso ho chiesto di firmare solo per 6 mesi. Nessuno doveva essere insoddisfatto. A fine campionato vediamo come sto, non voglio bloccare il Milan in una situazione non positiva. Un anno alla volta, ma se continuo così dico a Paolo: “Se non mi firmi un altro anno non gioco più”.