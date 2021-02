Ibra a Lukaku: "Little donkey". Ecco il vero significato nel gergo inglese

Ieri Ibrahimovic è stato ascoltato dalla Procura della Figc in merito agli episodi del derby. Quello che conta per Zlatan e per il Milan è che le accuse di razzismo possano cadere, perché di razzismo non si è trattato. Oltre alla frase sul voodoo, sotto esame c’è anche l’espressione "little donkey" che lo svedese ha rivolto a Lukaku. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nel gergo calcistico inglese il termine non sta per "asinello" ma per "scarsone". Ibra, dunque, sarebbe partito da un intento canzonatorio, usando l’arma del trash talking.