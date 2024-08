Ibra ammette: "Cardinale vuole che si spenda di più: io dico no, spendiamo quello che serve"

Dopo la prima giornata rossonera ieri, trascorsa tra visite mediche, idoneità sportiva e firma in sede, oggi Emerson Royal ha parlato in conferenza stampa direttamente da Casa Milan, presentandosi così per la prima volta a tifosi milanisti e giornalisti. Il brasiliano, che vestirà la maglia numero 22, è stato acquistato dal Tottenham per circa 15 milioni di euro più bonus, al termine di una trattativa molto lunga. Accanto a lui il Senior Advisor rossonero Zlatan Ibrahimovic: le dichiarazioni dello svedese.

Su Cardinale: "Gerry è in città, abbiamo fatto riunioni ieri e oggi: parliamo di varie cose. Niente di nuovo. Gerry vuole che si spenda di più ma io dico di no, spendiamo quello che serve per rinforzare"