Ibra ammette la stagione fallimentare: il messaggio social rivolto a tutti i tifosi

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird nel Milan, con un post su Instagram fa mea culpa con i tifosi e promette che il futuro sarà migliore.

"Non è stata la stagione che sognavamo e nemmeno quella per cui abbiamo lottato. Un trofeo, una finale persa... Non è abbastanza per un club come il nostro. Ma ogni battuta d'arresto alimenta il nostro fuoco. Ogni lezione imparata costruisce il nostro futuro. Quest'anno potremo anche aver perso la battaglia, ma il futuro dirà chi vincerà la guerra. Ci rialziamo, cresciamo e torniamo più forti. Forza Milan, sempre".