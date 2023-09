Ibra ancora a San Siro: Zlatan allo stadio per Milan-Lazio

Dopo essere stato in visita a Milanello e allo stadio di San Siro in occasione della gara contro il Newcastle di Champions League, anche oggi Zlatan Ibrahimovic è presente allo stadio di San Siro. Il fuoriclasse svedese è presente sugli spalti per supportare i supi ex compagni nella partita che i rossoneri giocheranno contro la Lazio alle 18.