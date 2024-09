Ibra-Boban, scintille. Il croato: "Nessuno ha capito il tuo ruolo", lo svedese: "Comando io"

Botta e risposta tra Zlatan Ibrahimovic e Zvonimir Boban in diretta a Sky. Lo svedese, intervenuto a pochi minuti dalla sfida contro il Liverpool, ha lanciato una frecciata al croato, che in un'intervista a La Gazzetta dello Sport si era chiesto del ruolo dello svedese: "Pure Boban non ha capito il mio ruolo…"

"Nessuno lo ha capito, per la verità" ha risposto il croato. Che trova la replica di Ibra: "Ti spiego adesso: comando io, sono io il boss e tutti lavorano per me. Si lavora in silenzio".