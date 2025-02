Ibra: "Crediamo tanto in Gimenez, per questo abbiamo fatto un grande investimento"

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic ha parlato a DAZN nel pre partita di Empoli-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Davvero considera Gimenez come Ibrahimovic? Cosa l’ha colpita di più?

“Noi ci crediamo tanto e per questo abbiamo fatto un grande investimento in lui. Dobbiamo farlo crescere e farlo stare bene. Lui è forte in area ed è bravo a fare gol. Aiuta anche con gli assist, non solo con i gol. Ha margine di crescita. L’importante è che sta bene, da straniero arrivare in Italia non è facile. Ma è nostra responsabilità farlo stare bene e fargli pensare solo al calcio”.