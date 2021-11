Ibra e il suo futuro: sogna il rinnovo col Milan e Qatar2022 con la Svezia

Zlatan Ibrahimovic, scrive la Gazzetta dello Sport, salvo sorprese nella serata Champions di domani contro il Porto partirà dalla panchina, un modo per dosare forze ed energie in vista del derby. Lo svedese contro la Roma ha dimostrato di essere già al top e per evitare altri stop inattesi da qui in avanti il suo utilizzo sarà studiato nel dettaglio di volta in volta. L'obiettivo è quello di aiutare il Milan a restare in vetta e magari vincere lo Scudetto a fine stagione, quando inevitabilmente lui e il club dovranno fare anche dei ragionamenti sul futuro. L'idea del rinnovo per un altro anno, nella testa di Ibra, c'è eccome. Anche perché il suo obiettivo è quello di arrivare al Mondiale di Qatar 2022 con la sua Svezia. Tempo al tempo, intanto l'attualità parla di Porto e derby contro l'Inter. Poi, col passare dei mesi, se il suo rendimento e la sua condizione resteranno al top ci sarà spazio anche per parlare del prolungamento.