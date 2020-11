Ibra e quel filo con Napoli. Il Mattino: "Ma Zlatan resta una chimera"

Zlatan è sempre stato una chimera per il Napoli. La prima volta che Ibrahimovic mise piede al San Paolo era il 2005 per la gara d'addio al calcio di Ciro Ferrara. In quell'occasione uno stadio gremito accolse il ritorno di Diego Armando Maradona sugli spalti e lo svedese ammise: "Mai visto in vita mia tanto amore per un calciatore". Una cosa che gli è rimasta davvero impressa, tant'è che nel 2013 Raiola raccontò che Ibra gli aveva chiesto di giocare prima o poi con la maglia partenopea. Alla fine non se ne è fatto mai nulla. Solo qualche suggestione, che ormai, prima per costi e ora per età, rimangono tali.