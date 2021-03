Ibra, il più anziano con la Svezia. Ma al Milan? Zlatan è quinto, i prossimi nel mirino

Ibrahimovic, giocando contro la Georgia, ha stabilito un record per la Svezia, diventando il più anziano di sempre a scendere in campo con la Nazionale. Prima di lui, il primato era nelle mani di Thomas Ravelli che aveva disputato il suo ultimo match a 38 anni e 59 giorni. E in rossonero? Ibrahimovic, dopo aver superato diversi milanisti del passato nella scorsa stagione, ultimo dei quali Pippo Inzaghi (38 anni e 9 mesi), sta riducendo il gap coi primi quattro di questa speciale classifica. Al quarto posto c'è Albertosi a 40 anni e 3 mesi, al terzo Storari a 40 anni e 11 mesi. Maldini si è fermato a 40 anni, 11 mesi e 5 giorni, mentre davanti a tutti c'è l'irraggiungibile Costacurta a 41 anni e 25 giorni. Qualora Zlatan restasse al Milan anche la prossima stagione, potrebbe superare Albertosi, entrando nel ristretto club degli over 40, ma per entrare nella top 3 servirebbe un'ulteriore annata in rossonero.