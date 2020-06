Ibra nello spogliatoio dell'Hammarby? Possibile multa per il club svedese

Più che la presenza di Zlatan Ibrahimovic sugli spalti, a fare rumore è stata la visita a fine partita nello spogliatoio del suo Hammarby dell'attaccante rossonero, il quale non avrebbe così rispettato il protocollo stilato per l'emergenza coronavirus (solo tesserati e staff tecnico possono entrare nello spogliatoio). Per questo motivo, la Federcalcio svedese sta valutando la possibilità di aprire un'inchiesta per violazione delle norme anti-Covid 19. A riferirlo è oggi SportMediaset su Italia Uno.