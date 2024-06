Ibra: "Non parlo con gli agenti perchè sono ancora bianco o nero. Arrivo dalla vecchia scuola di Mino Raiola o Galliani..."

vedi letture

In merito al suo nuovo ruolo, Zlatan Ibrahaimovic ha dichiarato oggi in conferenza stampa:

Su Mino Raiola: "Tutti i giorni arriva l'informazione che ho scelto di non parlare con i procuratori perché non voglio avere dialogo con loro. Ancora sono bianco e nero: arrivo da vecchia scuola con Mino Raiola o Galliani, old school che è dritto. Se sbagliano con me è bianco o nero. Furlani e Moncada sono grigi, hanno più pazienza. Abbiamo cervelli sul tavolo che fanno il loro lavoro al top, poi ognuno prova e chiede. Però se arrivi dalla scuola di Mino..."

Da dirigente qual è la tua strada per tornare a vincere? "Abbiamo messo una strategia e un piano, idee che abbiamo. I piccoli dettagli fanno la differenza: più facile andare indietro che avanti. Siamo come una Formula Uno: se giri veloce c'è il rischio che vai fuori pista. Invece deve essere controllato e sempre rimanere là. Non è facile stare al top sempre. Siamo smart e facciamo cose con intelligenza"

Ancora sul suo ruolo: "Non sono un dipendente del Milan, faccio parte della proprietà: è diverso. Tanti ex giocatori quando entrano in società, portano questo ego perchè hanno vinto e sono stati grandi giocatori. Io invece inizio da zero, ho tanto da crescere e imparare. L'allenatore deve fare l'allenatore, non mi metto in mezzo. Furlani fa il suo lavoro perché lo fa bene e non mi metto in altri ruoli."

Perché non ha parlato fino a oggi? "Prima di tutto per parlare devi avere qualcosa da dire. Non è un podcast in cui si parla e si fanno promesse che non si possono mantenere. Si comunica quando c'è qualcosa da dire o ufficiale. So che in Italia questo parlare davanti a una telecamera è importante. Ma non è il mio modo di lavorare: quando c'è qualcosa da dire si comunica e poi si lavora. Quando sono entrato a dicembre abbiamo deciso di non entrare nelle comunicazioni, perchè volevo studiare e osservare. Non è che era il mio show, quando sono entrato: non funziona così".