Ibra 'picchiava' più da giocatore o ora da dirigente? Leao non ha dubbi in merito

Intervistato dai microfoni di SportMediaset in occasione della presentazione del suo nuovo libro 'Smile', Rafael Leao ha svariato su più temi parlando anche di Zlatan Ibrahimovic, che da qualche mese a questa parte è tornato al Milan in un ruolo diverso che comporta tantissime responsabilità, non che prima da giocatore non ne avesse. Queste le parole del 10 rossonero.

Picchiava più Ibra da compagno o adesso al campo d'allenamento da dirigente? "Tutti e due. Secondo me adesso ancora di più (ride ndr)".